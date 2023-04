https://fr.sputniknews.africa/20230423/quels-pays-sont-les-plus-menaces-par-lintelligence-artificielle-1058807562.html

Quels pays sont les plus menacés par l’intelligence artificielle?

Les récents développements de l’intelligence artificielle (IA) inquiètent décidément beaucoup de monde. Après Elon Musk et sa lettre ouverte pour mettre en pause ces avancées, voici que le célèbre historien israélien Yuval Noah Harari met lui aussi en garde le monde.L’auteur du best-seller Sapiens : Une brève histoire de l'humanité, craint notamment que certains régimes politiques soient exposés aux dérives de l’IA. Les démocraties sont selon lui particulièrement vulnérables, car elles reposent sur le débat entre êtres humains, a-t-il déclaré au journal britannique Daily Telegraph.Comme de nombreux observateurs, Yuval Noah Harari a également souligné que l’IA pourrait bien un jour rendre obsolètes certains métiers. L’IA pourrait même faire basculer la société dans un système inégalitaire, où de nombreuses personnes n’auront plus les compétences de base nécessaires pour accéder au futur marché du travail.L’IA fait tremblerL’apparition de programmes comme ChatGPT ou GPT4 a soulevé de nombreux débats sur l’IA ces derniers mois. Fin mars, Elon Musk avait ainsi signé une lettre ouverte, en compagnie de 1.300 experts, pour tenter de mettre en pause les recherches sur ce type de programme. Le patron de Twitter et Tesla avait encre récemment déclaré que l’IA possédait un "potentiel de destruction de la civilisation".Début avril, des scientifiques s’étaient d’ailleurs amusés à programmer une IA "chaotique", dans le but de trouver le meilleur moyen de détruire l’humanité. Le programme avait répondu qu’il fallait utiliser une série d’armes nucléaires et un réseau d’autres robots basés sur l’intelligence artificielle. Il avait d’ailleurs mentionné la célèbre Tsar Bomba, bombe à hydrogène testée par l’Union soviétique en 1961.

