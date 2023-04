https://fr.sputniknews.africa/20230418/lia-pourrait-detruire-la-civilisation-mais-pas-comme-dans-terminator-selon-musk-1058679811.html

L’IA pourrait détruire la civilisation, mais pas comme dans "Terminator", selon Musk

Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision Fox News, le PDG de Twitter et de Tesla a évoqué les risques liés à l’absence de réglementation de l’intelligence artificielle.Le multimilliardaire a appelé à ne pas traîner dans la réglementation de ce domaine et de, pour ce faire, mettre en place une agence adéquate.Avant qu’il ne soit trop tardSelon lui, en règle générale, des mesures sont introduites après que quelque chose de terrible se produit. "Si c’est le cas de l’IA et que nous ne mettons en place des règles qu’après que quelque chose de terrible se soit produit, il sera trop tard pour les mettre en place."Il estime que l’IA est plus dangereuse que de mauvais avions ou voitures "dans le sens où elle a un potentiel de destruction de la civilisation".Elon Musk a également raconté avoir travaillé sur l'intelligence artificielle avec le co-fondateur de Google Larry Page il y a quelques années, disant qu'il l’avait averti de l'importance de la "sécurité" de l'IA.

