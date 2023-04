Il gagne à la loterie grâce à l’intelligence artificielle

https://fr.sputniknews.africa/20230404/il-gagne-a-la-loterie-grace-a-lintelligence-artificielle-1058409092.html

En Thaïlande, un homme a gagné à la loterie avec des numéros proposés par l’intelligence artificielle ChatGPT. Les internautes sont partagés entre ceux qui... 04.04.2023, Sputnik Afrique

Un Thaïlandais du nom de Patthawikorn Boonrin a remporté un prix d’environ 60 dollars à la loterie d'État en utilisant un ensemble de numéros générés par ChatGPT, un chatbot d'intelligence artificielle (IA), relate le site d’information thaïlandais The Thaiger.Cet homme a partagé sa success story sur les réseaux sociaux, déclarant qu'il avait remporté le prix grâce aux numéros 57, 27, 29 et 99 proposés par ChatGPT. Le numéro gagnant à deux chiffres annoncé ce jour-là était le 99."Il est temps de commencer à prier les robots!", a écrit le gagnant de la loterie dans un message sur ses réseaux sociaux. Son avis a rapidement attiré l'attention de la communauté des joueurs thaïlandais et a reçu des milliers de commentaires. Alors que certaines personnes sont enthousiasmées par la perspective d'utiliser ChatGPT pour générer des numéros de loterie gagnants, d'autres restent sceptiques.Le joueur a déclaré qu'il avait directement demandé à ChatGPT quels seraient les numéros gagnants, mais ChatGPT a répondu que c'était "imprévisible et dépendait de la chance". Le chatbot lui a même conseillé "d'arrêter de jouer à la loterie et de commencer à faire du sport". Cependant, le Thaïlandais a insisté en reformulant sa question. Il a saisi des situations hypothétiques ainsi que des statistiques historiques sur les numéros gagnants de ces dix dernières années, et le chatbot lui a donné une formule de calcul et des numéros.Un coup de chance ou une prévision exacte?Selon le portail, les experts n'ont pas encore expliqué comment ChatGPT peut fournir des numéros gagnants, mais de nombreux internautes thaïlandais attendent avec impatience les prochains numéros générés par le bot. Ils veulent savoir si ce succès était un coup de chance ou si ChatGPT peut réellement prédire les résultats de la loterie.ChatGPT a gagné en popularité après son lancement fin novembre 2022, atteignant son premier million d'utilisateurs en moins d'une semaine. Son imitation de la conversation humaine a provoqué des spéculations selon lesquelles il pourrait évincer les écrivains professionnels et même devenir un concurrent du moteur de recherche Google. Le bot appartient à la compagnie OpenAI, dont l'un des fondateurs est Elon Musk.

