Poutine fait état de la supériorité de l’économie des BRICS sur celle du G7

Poutine fait état de la supériorité de l’économie des BRICS sur celle du G7

L'économie des BRICS a dépassé celle du G7 en termes de parité de pouvoir d'achat au moment du sommet du groupe en Afrique du Sud, selon Vladimir Poutine.

2023-10-16T14:58+0200

2023-10-16T14:58+0200

2023-10-16T14:58+0200

Dans une interview accordée à la télévision chinoise en prévision de sa participation au forum "Ceinture et Route" à Pékin, le Président russe a évalué le rapport entre le PIB en parité de pouvoir d’achat des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et du G7 (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Canada, France, Japon).Le Président russe a signalé qu’il s’agissait d’une preuve objective de la formation d’un monde multipolaire.Ces résultats témoignent du fait que tous les nouveaux adhérents soutiennent l’idée et le concept d’un monde multipolaire et que personne ne veut être dépendant d’un "souverain".Prévisions pour 2030Anil Sooklal, ambassadeur d’Afrique du Sud auprès du groupe, avait révélé à Sputnik dès le mois d’avril que les pays du groupe devançaient le G7 selon certaines variables.Dès que l’Argentine, l’Égypte, l’Iran, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Éthiopie rejoindre officiellement le groupe à partir de janvier 2024, celui-ci représentera 48,5 millions de kilomètres carrés, soit 36% de la superficie mondiale. C'est plus du double de celle du G7.Les BRICS seront en outre quatre fois plus peuplés, avec un nombre total d’habitants d’environ 3,6 milliards de personnes, soit 45% de la population mondiale.Tandis que le PIB des BRICS avant l’élargissement s’élevait à 32,1% en 2023, l’entrée de nouveaux membres leur apportera 5% du PIB mondial, d’après l’analyse des données du Fonds monétaire international (FMI), réalisée par Sputnik. Le volume total devrait atteindre 65.000 milliards de dollars. Ce alors que celui du G7 est de 29,9% pour cette année.D’ici cinq ans, cet indice devrait représenter 38,6% du PIB mondial en parité de pouvoir d’achat, alors que le groupe des Sept le verra baisser jusqu’à 28%.

