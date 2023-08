BRICS élargis contre G7: tout ce qu’il faut savoir en chiffres

https://fr.sputniknews.africa/20230824/brics-elargis-contre-g7-tout-ce-quil-faut-savoir-en-chiffres--1061595210.html

Après leur expansion, les BRICS deviennent 4 fois plus peuplés que le G7 et 2 fois plus grands en termes de superficie. Leur PIB total en parité de pouvoir... 24.08.2023, Sputnik Afrique

Avec six nouveaux membres, les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) gagnent davantage en puissance et en poids sur la scène internationale.Dès que l’Argentine, l’Égypte, l’Iran, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Éthiopie rejoindront officiellement le groupe à partir de janvier 2024, celui-ci représentera 48,5 millions de kilomètres carrés, soit 36% de la superficie mondiale. C'est plus du double de celle du G7 (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Canada, France, Japon).En termes de population, les BRICS seront quatre fois plus peuplés qu’eux, avec un nombre total d’habitants d’environ 3,6 milliards de personnes, soit 45% de la population mondiale.Le groupe pèsera également 44,35 % des réserves pétrolières mondiales.Un PIB supérieur à celui du G7Le PIB total des BRICS représentera 37% de celui du monde en parité de pouvoir d'achat, a fait savoir le Président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d'une conférence de presse à l'issue du 15e sommet des BRICS.Tandis que le PIB des BRICS avant l’élargissement s’élevait à 32,1% en 2023, l’entrée de nouveaux membres leur apportera ainsi 5% du PIB mondial, d’après l’analyse des données du Fonds monétaire international (FMI), réalisée par Sputnik. Le volume total devrait atteindre 65.000 milliards de dollars. Ce alors que celui du G7 est de 29,9% pour cette année.D’ici cinq ans, cet indice devrait représenter 38,6% du PIB mondial en parité de pouvoir d’achat, alors que le groupe des Sept le verra baisser jusqu’à 28%.Dans ces nouvelles conditions, les dirigeants des BRICS ont des raisons de croire que le moment est venu d’utiliser les monnaies locales et les systèmes de paiement alternatifs, a déclaré le Président sud-africain Cyril Ramaphosa. La création d’une monnaie unique a été considérée par le Président russe Vladimir Poutine comme l’une des tâches les plus importantes du groupe.Volumes de productionLes BRICS représentent près de la moitié de la production alimentaire mondiale - en 2021, la récolte de blé dans ces 11 pays représentait 49% de la récolte mondiale (dans le G7 - 19,1%) et le riz - 55% (dans les pays du G7 - 2,6%).Les BRICS disposent également d'un avantage en termes de part dans la production mondiale de métaux nécessaires aux hautes technologies: ils représentent 79% de la production d'aluminium (G7 - 1,3%) et 77% de la production de palladium (6,9%).Bien qu'après leur expansion, les BRICS représenteront 38,3% de toute la production industrielle mondiale (G7 - 30,5%), l'avantage en termes de part des exportations restera au groupe des Sept - 28,8% contre 23,4%.

