https://fr.sputniknews.africa/20231016/poutine-suggere-comment-lukraine-pourrait-entamer-les-negociations-avec-la-russie-1062830086.html

Poutine suggère comment l’Ukraine pourrait entamer les négociations avec la Russie

Poutine suggère comment l’Ukraine pourrait entamer les négociations avec la Russie

Si l’Ukraine souhaite entamer les négociations avec la Russie, elle doit annuler le décret qui les interdit et annoncer sa volonté de mener le dialogue, fait... 16.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-16T09:32+0200

2023-10-16T09:32+0200

2023-10-16T09:32+0200

donbass. opération russe

vladimir poutine

russie

ukraine

négociations

conditions

forum «la ceinture et la route» à pekin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1d/1060917691_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_f314583761fb119b083f5519847345cc.jpg

Dans une interview accordée à la télévision chinoise en prévision de son déplacement à Pékin, le Président russe a expliqué ce que Kiev devait faire pour entamer les négociations avec Moscou.M.Poutine a ajouté que la partie ukrainienne devait évidemment commencer par annuler ce décret si elle voulait entamer les négociations.“[Elle doit également] annoncer sa volonté de négocier. Nous y sommes prêts, y compris en utilisant la proposition de nos amis chinois”, a-t-il signalé.Le dirigeant russe participera au forum “Ceinture et Route” qui aura lieu à Pékin les 17 et 18 octobre.Les parties à la recherche de compromisDans son interview accordée à la télévision chinoise, il a également commenté les relations russo-chinoises et a souligné leur importance pour la stabilité internationale.Selon lui, Moscou et Pékin cherchent toujours à trouver un compromis dans leurs relations, même lorsqu’il s’agissait de questions compliquées héritées de l’époque précédente. Russie et Chine partent de leurs intérêts nationaux, mais écoutent toujours l’opinion de l’autre.Il a ajouté que la Chine cherchait toujours une solution qui convenait à tous.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, russie, ukraine, négociations, conditions, forum «la ceinture et la route» à pekin