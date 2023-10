https://fr.sputniknews.africa/20231015/poutine-explique-pourquoi-des-pays-rejoignent-les-brics-1062805712.html

Poutine explique pourquoi des pays rejoignent les BRICS

Poutine explique pourquoi des pays rejoignent les BRICS

Selon Vladimir Poutine, les BRICS soutiennent le concept de création d'un monde multipolaire. Il a noté que les États rejoignaient le groupe car ils ne... 15.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-15T09:32+0200

2023-10-15T09:32+0200

2023-10-15T09:32+0200

international

russie

vladimir poutine

brics

élargissement

monde multipolaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/1a/1061638500_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_f53639d2bd5206ceca39252213f00175.jpg

Les pays des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, plus six nouveaux membres qui les rejoindront en 2024) ne veulent pas jouer les seconds rôles par rapport à un certain souverain, a déclaré Vladimir Poutine lors d'une interview exclusive accordée à la Télévision centrale de Chine.Le Président russe a également ajouté que la création d'un monde multipolaire se faisait d'elle-même. Ce processus se produit grâce au potentiel croissant de nombreux pays, dont la Chine.Davantage de membresFin août dernier, lors du sommet à Johannesburg, les BRICS ont invité six pays: l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran qui deviendront des membres à part entière du groupe dès janvier 2024.En plus de ces États, 17 autres pays ont déjà déposé des demandes d’adhésion, a fait savoir la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor après le sommet. Parmi eux figurent l’Algérie, le Bangladesh ou encore l’Argentine.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, vladimir poutine, brics, élargissement, monde multipolaire