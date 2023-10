https://fr.sputniknews.africa/20231005/elargissement-des-brics-poutine-sexprime-sur-ladhesion-de-lalgerie-1062577970.html

Élargissement des BRICS: Poutine s’exprime sur l’adhésion de l’Algérie

L’adhésion de l’Algérie aux BRICS+ sera bénéfique pour le groupe mais cette question doit être réfléchie "dans le calme" et "en créant des voies... 05.10.2023, Sputnik Afrique

La question sur une éventuelle adhésion de l'Algérie aux BRICS+ doit être travaillée calmement par le gouvernement algérien et tous les pays membres du groupe (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud et six nouveaux membres qui les rejoindront en 2024), a déclaré ce 5 octobre le Président russe Vladimir Poutine au forum du club international de discussion Valdaï.Expansion des BRICSFin août, lors du sommet à Johannesburg, les BRICS ont invité six pays: l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran qui deviendront des membres à part entière du groupe dès janvier 2024.En plus de ces États, 17 autres pays ont déjà déposé leurs demandes d’adhésion, a fait savoir la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor après le sommet. Parmi eux figurent l’Algérie, le Bangladesh ou l’Argentine."Multipolarité et développement pour tous"Rassemblant plus d’une centaine de participants étrangers, le 20e forum du Club de discussion Valdaï a eu lieu du 2 au 5 octobre dans la ville de Sotchi, sur la côte russe de la mer Noire. Cette réunion tenue sous le slogan "Multipolarité équitable: comment assurer la sécurité et le développement pour tous", a accueilli 140 experts, hommes politiques et diplomates de 42 pays d'Eurasie, d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud.

