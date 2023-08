https://fr.sputniknews.africa/20230827/un-nouveau-nom-pour-les-brics-elargis-pretoria-fournit-des-precisions-1061673346.html

Un nouveau nom pour les BRICS élargis? Pretoria fournit des précisions

Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) garderont cette dénomination même après l’admission de nouveaux membres, a déclaré la ministre sud-africaine des Affaires étrangères et de la coopération, Naledi Pandor, à l’hebdomadaire de son pays Sunday Times.Selon elle, la question de la modification du nom de l’organisation n’a jamais été soulevée lors des réunions avec les pays candidats à l’adhésion.Six nouveaux membres -l'Argentine, l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran- rejoindront les BRICS le 1er janvier 2024. Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait une annonce en ce sens à l’issue du XVe sommet de l’organisation, le 24 août à Johannesburg.Pour rappel, les BRICS, fondés en 2009 par quatre pays ont initialement porté le nom de BRIC. Le S final a été ajouté après l’entrée de l’Afrique du Sud (South Africa en anglais, d’où le S) en 2011.Des critères d’adhésion au groupe divulguésPeu avant, Naledi Pandor avait dévoilé au quotidien TimesLive certains critères de sélection des nouveaux membres du groupe. Les pays retenus en tant que candidats devaient être attachés aux idées progressistes, reconnaître l'Onu comme la "principale institution mondiale", garder foi en la paix et respecter le droit international.La ministre sud-africaine a indiqué qu’au moment des discussions avec les pays candidats, les dirigeants des pays membres, optant pour "un élargissement modeste", avaient décidé d'adopter une approche progressive et d'approuver six pays comme membres à part entière. Les 17 autres pays ayant déposé une demande d’adhésion, ont chacun acquis pour l’heure le statut de partenaire des BRICS.

