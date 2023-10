https://fr.sputniknews.africa/20231001/la-russie-revele-son-principal-objectif-lors-de-la-presidence-des-brics-1062474718.html

La Russie révèle son principal objectif lors de la présidence des BRICS

La Russie révèle son principal objectif lors de la présidence des BRICS

Lors de sa présidence des BRICS, en 2024, la Russie se concentrera sur la définition des modalités de la participation des nouveaux membres du groupe, qui le... 01.10.2023, Sputnik Afrique

Le principal objectif de la présidence russe des BRICS en 2024 est de définir le format de la participation des nouveaux membres et de ceux qui s'intéressent à cette association. C'est ce qu'a déclaré à la presse un haut responsable au sein du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Chtchétinine, en marge de la conférence Russie – Amérique latine.Il s'agit d'œuvrer pour que les BRICS élargis formulent les paramètres de leur participation. Les modalités de la future coopération dans le cadre du groupe sont aussi à définir. À l'heure actuelle, "des contacts sont en cours sur le travail dans le cadre de l'association entre sherpas et sous-sherpas des BRICS, mais aussi des contacts sont établis avec tous les pays au niveau des départements pertinents", a ajouté le diplomate.Davantage de membresL'Argentine, l'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Éthiopie deviendront des membres à part entière des BRICS dès janvier 2024. L'élargissement a été décidé lors du sommet des BRICS qui s'est tenu du 22 au 24 août 2023 à Johannesburg.La première conférence parlementaire internationale Russie – Amérique latine se déroule à Moscou du 29 septembre au 2 octobre à l'initiative de la Douma (chambre basse du Parlement russe). Elle réunit des parlementaires venus d'Amérique latine et des Caraïbes.

