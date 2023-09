https://fr.sputniknews.africa/20230902/lexpansion-des-brics-signale-laffaiblissement-de-la-domination-americaine-selon-un-expert-1061803309.html

L'expansion des BRICS signale l'affaiblissement de la domination américaine, selon un politologue

L'expansion des BRICS signale l'affaiblissement de la domination américaine, selon un politologue

Les États-Unis ont longtemps négligé les BRICS, minimisant leur importance. La récente annonce de l’expansion du groupe leur a donné tort et a confirmé le... 02.09.2023, Sputnik Afrique

L’élargissement des BRICS témoigne de l’affaiblissement de la domination mondiale des États-Unis, a déclaré le politologue Sarang Shidor dans un article du New York Times.Selon lui, les États-Unis ont pratiquement ignoré le groupe pendant plus d’une décennie, mais cette complaisance semble désormais intenable.Ainsi, lors du sommet à Johannesburg, les BRICS ont invité six pays du Sud global à rejoindre leurs rangs, après quoi l'indifférence de Washington "a été remplacée par de la surprise et même de l'inquiétude".Selon le politologue, ce serait une erreur d'en négliger l'importance:"Après tout, tout club dont la liste d'attente est aussi longue - en l'occurrence, près de 20 nations - fait probablement quelque chose de bien."D’après lui, les BRICS "offrent aux États-Unis la possibilité de réapprendre la pratique de la coopération" ainsi que de "se débarrasser de notions d’exceptionnalisme qui vont à l’encontre de leurs intérêts nationaux".Dans le processus de tels changements, Washington, voire le monde entier, pourrait "s’en trouver amélioré", a conclu Sarang Shidor.De nouveaux membresLa 15e édition du sommet des BRICS s'est déroulée à Johannesburg du 22 au 24 août sous la présidence de l'Afrique du Sud. Lors de l’événement, le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé l'invitation officielle de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Iran, de l'Éthiopie, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite à rejoindre les BRICS. Il a déclaré que l'adhésion à part entière des nouveaux pays débutera le 1er janvier 2024.

