Voici la principale différence entre les BRICS et l’Otan, selon la rédactrice en chef de Sputnik

Voici la principale différence entre les BRICS et l’Otan, selon la rédactrice en chef de Sputnik

Les BRICS se distinguent de l'Otan par des principes de respect mutuel et des avantages pour tous les participants, a déclaré la rédactrice en chef de Rossiya... 26.08.2023, Sputnik Afrique

Les BRICS, contrairement à l'Union européenne et à l'Otan, sont construits sur les principes du respect mutuel et de l'égalité des avantages, a expliqué Margarita Simonian, rédactrice en chef de Rossiya Segodnya, dont Sputnik fait partie, sur la chaîne russe NTV.Selon elle, le groupe concerné travaille sur des liens horizontaux, et il est plus difficile de les maintenir."La carotte et le bâton"A contrario, l'ordre mondial occidental est organisé autour d'une relation verticale.De nouveaux membres arriventLe groupe des BRICS réunissant actuellement le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, a admis six nouveaux membres lors de son XVe sommet tenu du 22 au 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud. L'Argentine, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes rejoindront le groupe à partir de 2024.

