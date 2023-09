Le Soudan du Sud compte rejoindre les BRICS "quand sonnera l’heure"

"Je pense que les BRICS se sont principalement constitués pour le développement. Et le Soudan du Sud va prendre son temps pour voir comment nous pouvons les rejoindre, et cela a déjà été dit par notre Président. Et le plus gros du travail réside dans le fait que les BRICS ont impressionné beaucoup de pays dans le monde entier. Et nous deviendrons une partie de ce groupe quand sonnera l’heure", a fait valoir le chef de la diplomatie sud-soudanaise.