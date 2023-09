https://fr.sputniknews.africa/20230928/les-brics-discuteront-dune-alternative-au-systeme-bancaire-swift-1062422899.html

Les BRICS discuteront d’une alternative au système bancaire SWIFT

Les BRICS discuteront d’une alternative au système bancaire SWIFT

L'introduction d'un outil alternatif au système bancaire SWIFT sera inscrite à l'ordre du jour d’une réunion des BRICS en 2024, selon le ministre russe des... 28.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-28T18:18+0200

2023-09-28T18:18+0200

2023-09-28T18:18+0200

brics

swift

banques

devises

finances

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/1a/1061638500_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_f53639d2bd5206ceca39252213f00175.jpg

Les ministères des Finances des BRICS discutent de l’introduction d’un système bancaire alternatif à SWIFT, a fait savoir Anton Silouanov, ministre russe des Finances. L'année prochaine, cette question sera portée à "l'ordre du jour" d’une réunion des BRICS, a-t-il dit lors du Forum financier de Moscou.Des pays du groupe travaillent actuellement à la création de leurs propres systèmes, a-t-il avancé:Actuellement la Russie réoriente ses efforts vers le Sud-Est et "cette tendance se poursuivra", a soutenu Anton Silouanov.Les BRICS se composent de cinq États, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Lors du récent sommet du groupe en août, six nouveaux pays ont été invités à les rejoindre à partir de 2024: l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Éthiopie.Réseau de messages bancairesOpérationnel depuis 1977, le système SWIFT agit en tant qu'intermédiaire entre les banques. Il facilite le transport des messages contenant des instructions de paiement entre les institutions financières impliquées dans une transaction.La Russie s’est retrouvée déconnectée du SWIFT suite à son opération militaire en Ukraine déclenchée en 2022.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, swift, banques, devises, finances