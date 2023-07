L’Afrique est une "victime collatérale des sanctions sur le système SWIFT"

"Nous sommes les victimes collatérales des sanctions sur le système SWIFT. Parce que le CFA, c'est l'euro. On achetait tranquillement nos engrais à la Russie. Aujourd'hui, on a l'argent, il y a de la marchandise, mais on ne peut pas payer car on ne maîtrise pas notre propre monnaie […] Maintenant quand on va acheter des engrais en Russie, il faut passer par des intermédiaires en Turquie, en Chine ou à Dubaï et ça augmente le coût", explique-t-elle ainsi.