Pourquoi les USA ont-ils supprimé l’étalon-or? Le règne du dollar toucherait aussi à sa fin

Le 20 avril 2023 marque le 90e anniversaire de la proclamation par le Président Franklin Roosevelt sur la suspension de la convertibilité des dollars en or, la nationalisation des stocks privés de ce métal précieux et la suspension effective de l'étalon-or, avec des dollars convertibles en or uniquement dans les transactions internationales officielles.Deux semaines plus tôt, le 5 avril 1933, Le Président avait publié un décret obligeant les Américains à remettre toutes les pièces d'or, lingots ou certificats de lingots qu'ils possédaient à leur banque affiliée à la Réserve fédérale la plus proche. Quiconque ne le ferait pas pourrait encourir une lourde amende de 10.000 dollars (environ 230.000 dollars aujourd'hui), dix ans de prison, ou les deux.Jusque dans les années 1920, le dollar américain était ancré sur l'or, les détenteurs pouvant se rendre dans leur banque locale et échanger un billet contre une once de métal précieux. Mais pendant la Grande Dépression de 1929,, les États-Unis ont subi une série de paniques bancaires si graves que, selon Franklin Roosevelt, Président américain de l’époque, même les banques les plus solides ne pouvaient pas obtenir suffisamment de devises pour répondre à la demande.C’est pourquoi, sur les conseils de l'économiste George Warren, le Président américain a retiré les États-Unis de l'étalon-or, ce qui, espérait-il, réduirait la volatilité des marchés et des banques, assouplirait les restrictions sur les dépenses publiques, aiderait à restaurer le secteur agricole américain en ruine et mettrait fin à la Grande Dépression.Avec l'adoption du Gold Reserve Act de 1934, le Président a reçu le pouvoir de déterminer par proclamation la valeur de l'or américain par rapport au dollar. M.Roosevelt a ensuite augmenté le prix légal de l'or de 20,67 dollars l’once à 35 dollars, dévaluant ainsi la valeur en or du dollar de 59% du prix fixé par le Gold Act de 1900 et ce en dévaluant les billets de la Réserve fédérale adossés au métal précieux.Les États-Unis ont décidé de dissocier leur monnaie de l'or assez tard par rapport aux autres grandes économies. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada l’avaient fait en 1931, et la France, les Pays-Bas, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Belgique et d'autres pays ont achevé ce processus au milieu des années 1930.L'URSS a été l'une des dernières grandes économies à abandonner l'or, en 1961 (bien qu'en pratique, la convertibilité ne soit possible que dans le commerce extérieur).Le 15 août 1971, le Président Richard Milhous Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or l’expliquant par la crise économique et l’inflation galopante et annulant ainsi l'étalon-or. Le gouvernement américain a ainsi renoncé à soutenir le cours du dollar, fixé précédemment à 35 dollars l'once d'or fin.Le Président Ford a levé les restrictions sur l'achat et la propriété privés d'or à la fin de 1974, après quoi il est devenu une protection à long terme populaire contre l'inflation.Succès de l’opérationD’un côté, l'abandon de l'or, les nouvelles dépenses pour les infrastructures, la montée en puissance de nouvelles agences fédérales, la réglementation bancaire, l'aide aux chômeurs et la sécurité sociale pour les personnes âgées ont aidé les États-Unis à se remettre de la dépression, le pays rétablissant son PIB d'avant la crise en la fin des années 1930.Mais d’un autre côté, sur le long terme, le pays a été confronté aux inconvénients de l'utilisation de la monnaie fiduciaire, notamment l'inflation (un dollar en 1933 équivaut à plus de 23 dollars aujourd'hui) et des dépenses publiques incontrôlables.Il a fallu de nombreuses années pour que ces impacts soient ressentis par les Américains ordinaires. Pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont pu profiter du statut de monnaie de réserve mondiale de facto du dollar pour continuer à introduire des milliards de dollars supplémentaires dans l'économie sans souffrir.Le futur du dollarUn nombre croissant d'observateurs sont désormais convaincus que la place privilégiée du dollar touche à sa fin, ce qui signifierait que la capacité du gouvernement des États-Unis à augmenter sans cesse ses dépenses et la dette d’État pourrait également se terminer."Nous sommes dans une situation où il a été reconnu dans le monde entier, avec l'échec de la Silicon Valley Bank (SVB), que les bons du Trésor américain, qui étaient considérés comme des investissements sans risque, ne sont pas aussi "‘sans risque’ qu'on le pensait", déclare Linwood Tauheed, professeur agrégé d'économie à l'Université du Missouri-Kansas City."Nous voyons donc, qu’en période d'inflation, l'idée est que les gens devraient acheter de l'orcar l'or garde sa valeur alors que le dollar se déprécie ", a expliqué Tauheed, sur les ondes de la radio Sputnik.

