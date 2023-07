https://fr.sputniknews.africa/20230729/le-systeme-de-paiement-des-brics-remplacera-swift-dans-le-nouveau-monde-non-occidental-1060894972.html

Le système de paiement des BRICS remplacera SWIFT dans le nouveau "monde non occidental"

Le continent africain constituera "le noyau" d'un monde multipolaire non occidental qui verra bientôt l'apparition d'un nouveau système de paiement.

Le monde unipolaire s'effondre et un monde multipolaire est en train de se former avec la participation de l'Afrique, où une nouvelle classe moyenne stimulera la demande des consommateurs dans un avenir proche, a estimé auprès de RT le chef du Comité de coordination pour la coopération économique avec les pays africains (AFROCOM).Selon lui, le nombre de pays souhaitant rejoindre les BRICS augmente rapidement, car ils proposent "un système de paiement alternatif qui devrait apparaître dans les six prochains mois".Croissance des BRICSRien que l'année dernière, 19 pays africains ont demandé l'adhésion aux BRICS parce qu'ils voulaient des relations économiques complètement nouvelles, a révélé Igor Morozov.Le dollar américain s’est transformé en arme, c'est pourquoi les nations vont progressivement s'éloigner de son utilisation, a-t-il ajouté. À ce titre, "les dirigeants africains sont également préoccupés par la poursuite de l'utilisation du dollar et de l’euro."Les liens commerciaux de la Russie avec les pays africains se sont renforcés ces dernières années et il y a plus de place pour la croissance, notamment grâce aux zones de libre-échange qui se développent activement dans les pays africains, a fait remarquer M.Morozov.Il a ajouté que Moscou "ferait tout" pour assurer à l'économie africaine un avenir avec un accès aux technologies innovantes, ce, grâce à la fourniture d’aide humanitaire dans le secteur agro-industriel, comme les tracteurs, engrais minéraux et technologies.

