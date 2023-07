https://fr.sputniknews.africa/20230727/la-monnaie-des-brics-est-prometteuse-etle-yuan-monte-en-puissance-selon-les-producteurs-dengrais-1060847813.html

La monnaie des BRICS est prometteuse et le yuan monte en puissance, selon les producteurs d'engrais

La monnaie des BRICS est prometteuse et le yuan monte en puissance, selon les producteurs d'engrais

Une monnaie propre aux BRICS peut être une bonne alternative pour les producteurs d'engrais qui rencontrent toute sorte de difficultés sur le marché... 27.07.2023

Dans le contexte des sanctions, le yuan occupe une place plus importante dans les exportations d'engrais russes; les entreprises passent également aux ventes en devises locales et voient de grandes perspectives pour la monnaie des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) en cours de discussion, a déclaré aux journalistes Andreï Gouriev, président de l'Association russe des producteurs d'engrais (RAPU).Une monnaie commune des BRICS: mythe ou réalité?Toute alternative réelle au dollar dans les règlements est intéressante, a poursuivi M.Gouriev, faisant allusion à l’éventuelle création d'une monnaie des BRICS. Les difficultés rencontréesSelon M.Gouriev, les producteurs russes d'engrais sont toujours confrontés à l'augmentation des coûts logistiques, au retrait des compagnies internationales de transport par conteneurs du marché russe. Certaines compagnies maritimes et assureurs refusent de collaborer avec la Russie. La fourniture de technologies et d'équipements à la Russie fait l’objet de restrictions. En outre, les banques occidentales limitent la capacité des producteurs russes à recevoir et à transférer des fonds par l'intermédiaire de leur infrastructure.Cela a entraîné des coûts supplémentaires et des délais de paiement plus longs et, par conséquent, des prix plus élevés pour les engrais minéraux. Néanmoins, le marché des prix des engrais dans son ensemble est parvenu à se stabiliser.

