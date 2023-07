https://fr.sputniknews.africa/20230722/les-brics-visent-a-effectuer-davantage-de-reglements-en-monnaies-nationales-1060694784.html

Les BRICS visent à effectuer davantage de règlements en monnaies nationales

Les BRICS visent à effectuer davantage de règlements en monnaies nationales

Lors du prochain sommet à Johannesburg, les dirigeants des BRICS discuteront d'un mécanisme de paiement durable, selon la diplomatie russe. Le groupe aspire à... 22.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-22T13:21+0200

2023-07-22T13:21+0200

2023-07-22T13:22+0200

brics

dédollarisation

monnaie unique

monnaie

monnaie nationale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104098/52/1040985214_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_70760329912f8efe33ac14b9c07d912e.jpg

La mise en place de mécanismes de paiement durables pour le commerce bilatéral fait partie des questions clés dont le groupe des BRICS doit discuter lors du sommet prévu le mois prochain à Johannesburg, a déclaré vendredi à RT le ministère russe des Affaires étrangères.L'utilisation des monnaies nationales dans les échanges est cependant compliquée par des facteurs comme leur convertibilité limitée et leur volatilité plus élevée par rapport au dollar américain, selon le ministère. Celui-ci reconnaît également que la création d'une éventuelle monnaie commune des BRICS serait un processus "délicat".Vers une nouvelle monnaie?Les BRICS cherchent à s'éloigner davantage du dollar américain dans le commerce bilatéral. La tendance à la dédollarisation a pris de l'ampleur à la suite de sanctions qui ont coupé la Russie des mécanismes financiers occidentaux. De nombreux pays en développement, dont les autres membres des BRICS, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, ont commencé à adopter des monnaies alternatives dans le commerce.La Russie a lancé l'idée d'introduire une monnaie des BRICS l'année dernière. Le Président Poutine a déclaré en juin dernier que les États membres travaillaient à la création d'une nouvelle monnaie de réserve basée sur un panier de monnaies nationales utilisées par le bloc des cinq nations.Cependant, une monnaie des BRICS ne sera pas à l'ordre du jour du sommet du bloc en Afrique du Sud, prévu du 22 au 24 août, a déclaré Anil Sooklal, ambassadeur itinérant de Pretoria pour l'Asie et les BRICS, lors d'un point presse jeudi. Mais les cinq pays membres continueront à s'éloigner du dollar américain, a-t-il réitéré.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, dédollarisation, monnaie unique, monnaie, monnaie nationale