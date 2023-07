Pékin favorable à l’essor des contacts entre les BRICS et les pays en développement

https://fr.sputniknews.africa/20230721/pekin-favorable-a-lessor-des-contacts-entre-les-brics-et-les-pays-en-developpement-1060671768.html

La coopération au sein des BRICS va bien au-delà du groupe des Cinq. La Chine est disposée à œuvrer avec les autres pays des BRICS pour renforcer la solidarité... 21.07.2023, Sputnik Afrique

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Ma Zhaoxu, qui a assisté jeudi 20 juillet à une réunion en ligne des chefs de la diplomatie des BRICS, a exprimé la volonté de Pékin de contribuer à une coopération constructive.Il a également exprimé la satisfaction de Pékin concernant le travail avec les partenaires des BRICS. Ceci correspond aux discussions sur diverses questions importantes, en vue d’obtenir des résultats fructueux et de pousser la coopération entre les pays du groupe à un nouveau niveau.Pékin encourage l’expansion du groupeLe haut fonctionnaire a ajouté que Pékin était déterminé à promouvoir régulièrement le processus d’expansion des BRICS et l’adhésion de nouveaux membres.Les BRICS réunissent le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Leur sommet se tiendra du 22 au 24 août à Johannesburg.69 dirigeants ont été invités assister à des événements connexes.Vladimir Poutine, visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), a finalement renoncé à se rendre en Afrique du Sud pour éviter de mettre Pretoria dans l’embarras et participera au sommet en visioconférence. Cette concession illustre la force des liens entre les membres du groupe.La Russie sera représentée en revanche par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

