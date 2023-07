Plus de 50 pays pourraient rejoindre les BRICS, qui "représentent le monde du futur"

https://fr.sputniknews.africa/20230719/plus-de-50-pays-pourraient-rejoindre-les-brics-qui-representent-le-monde-du-futur-1060624196.html

Le groupe des cinq puissances émergentes, les BRICS, est en cours d’expansion. Il pourrait "inclure plus de 50 pays", a déclaré Anil Sooklal, ambassadeur itinérant sud-africain auprès du groupe, relayé par le portail sud-africain IOL.Ce groupe, qui se compose actuellement du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, doit être considéré "comme un catalyseur pour amener au monde les changements pour le mieux", a-t-il avancé.Le Sud global fait entendre sa voixDepuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'économie était dominée par les mêmes pays, a lancé l’ambassadeur. Par contre, les BRICS incarnent les changements:Pour lui, ce groupe s'avère attrayant en raison de sa puissance économique et financière. Ainsi, l'Inde, en moins de 10 ans, est passée de la 11e à la 5e économie mondiale, et la Chine est désormais la deuxième, a-t-il avancé.Dans ce contexte, lors du prochain sommet des BRICS, le groupe abordera "l'idée d'approfondir l'interaction commerciale en devises locales", car "les pays veulent avoir plus de flexibilité et être moins dépendants du dollar".Le sommet tranchera sur l’élargissementL’Afrique du Sud accueillera le sommet du groupe fin août. Les dirigeants des pays membres examineront l’élargissement des BRICS, a fait savoir le Président sud-africain début juillet, soulignant que la décision d’admission devrait être prise en "consensus".Parmi ceux qui ont déposé une demande de candidature figurent l’Algérie, l’Égypte, l’Éthiopie, le Bangladesh, l’Arabie saoudite. Plusieurs d’autres pays, comme l’Indonésie, Bahreïn, le Mexique, le Nigeria, la Turquie ont exprimé leur intérêt à rejoindre l’organisation.

