https://fr.sputniknews.africa/20230717/le-fonds-monetaire-international-sexprime-sur-la-future-monnaie-commune-des-brics-1060602054.html

Le Fonds monétaire international s’exprime sur la future monnaie commune des BRICS

Le Fonds monétaire international s’exprime sur la future monnaie commune des BRICS

Le Fonds monétaire international affirme ne pas avoir de propositions concernant la création d’une monnaie commune des BRICS. Dans le même temps, l’institution... 17.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-17T19:54+0200

2023-07-17T19:54+0200

2023-07-17T19:54+0200

international

brics

monnaie nationale

fonds monétaire international (fmi)

économie

monnaie de réserve

dédollarisation

commerce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103849/86/1038498632_0:187:3000:1875_1920x0_80_0_0_302ef0f85bf4c6b2e0f8a079ce4b4682.jpg

L’intention des participants des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) de créer une monnaie commune est une décision des pays "impliqués dans des transactions commerciales individuelles", le Fonds monétaire international (FMI) n’a "pas reçu de propositions spéciales relatives à ce sujet", a déclaré la directrice du Département de la communication du FMI Julie Kozack lors d’un point presse.Cette déclaration du FMI fait suite à des informations selon lesquelles le groupe des BRICS prévoit de lancer bientôt une monnaie commune adossée à l’or.La responsable a toutefois constaté des changements en cours dans la composition monétaire des réserves et des échanges commerciaux.Selon elle, ceux-ci se poursuivent à un rythme relativement lent. Pour Mme Kozack, dans la perspective historique, l’évolution du marché monétaire n’est pas toujours rapide. Elle a cité comme exemple le dollar américain, dont la part dans les réserves de changes mondiales a diminué d’environ 70% à la fin de 1999 à environ 58% à la fin de 2022.Monnaie commune des BRICSLa décision des BRICS de lancer une monnaie commune adossée à l’or devrait être officiellement annoncée lors du prochain sommet programmé en août à Johannesburg. D’ailleurs, sa mise en place pourrait prendre des années, selon Adriaan Pask, économiste chez Portfolio Solutions Group.Pour M.Pask, l’idée de trouver une alternative au dollar comme monnaie d’échange et de réserve est séduisante, mais les pays du groupe doivent viser un niveau important d’intégration pour que cela fonctionne. Or, les membres des BRICS ont parfois des approches très différentes en matière d’économie, qui mettront du temps à s’harmoniser.L’économiste a toutefois souligné que la création d’une monnaie commune pourrait permettre de secouer le joug du dollar, qui reste la monnaie de référence dans les échanges mondiaux, ainsi que de permettre de favoriser les investissements dans les économies en développement.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, brics, monnaie nationale, fonds monétaire international (fmi), économie, monnaie de réserve, dédollarisation, commerce