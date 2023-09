https://fr.sputniknews.africa/20230912/quest-ce-que-ladhesion-au-g20-signifie-pour-lafrique-1062068738.html

Qu’est-ce que l’adhésion au G20 signifie pour l’Afrique?

2023-09-12T22:26+0200

L’adhésion de l'Union africaine au G20 est une opportunité pour les pays africains de participer à la prise de décisions, notamment économiques, vu que le groupe des 20 a pour vocation de "gérer le plus souvent des aspects économiques", a affirmé auprès de Sputnik Afrique Aly dit Agali Welé, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali.L'Union africaine a toujours souhaité rejoindre cette organisation, a poursuivi l’expert. Selon lui, "cette concrétisation est le résultat d'une longue lutte" et "d’une ligne de longue date". Maintenant, "tous les Africains doivent se sentir heureux et être solidaires pour affirmer leur unité", a-t-il suggéré.Même statut pour l’UA que pour l’UELe rapport de forces au sein du G20 et dans le monde en général devrait changer après cette adhésion, l'Union africaine ayant désormais le même poids et le même statut au G20 que l'Union européenne, a estimé M.Welé. À l’échelle économique mondiale, l’influence de l’UA ne peut pas être négligeable, étant constituée des "poids économiques de ses différents pays".Garder l'Afrique hors de toute question économique, sans sa participation, aurait forcément de graves conséquences et des difficultés, a continué l’expert interviewé par Sputnik Afrique.D’ailleurs, l’adhésion au G20 créera un contrepoids pour que les préoccupations des pays africains, ignorées par le passé, soient maintenant prises en compte, a espéré le vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali.Un siège pour 54 pays d’Afrique, mais ce n’est que le débutComptant 54 pays, l’UA n’aura pourtant qu’une place et qu’une voix au sein du G20. Cependant, cela représente déjà une avancée importante, selon Aly dit Agali Welé, qui a rappelé qu’avant cette adhésion, il n’y avait que l’Afrique du Sud pour représenter le continent africain au sein de l’organisation.Une voix distincte pour l’Afrique du Sud plus une autre pour toute l’Union africaine, "c’est donc déjà bien pour un début", a-t-il estimé.En comparant la situation avec l'Union européenne qui, en principe, a aussi beaucoup de pays et une seule voix au G20, M.Welé a exprimé l’espoir que les autres pays d’Afrique auraient bientôt leurs propres sièges au sein du groupe.L’expert malien se demande si, avec cette seule voix, les pays africains auront effectivement un "poids unique, unitaire, qui montre l'unité africaine".Il a invité les différents chefs d'État africains à travailler dans ce sens pour qu'ils n'aient pas de divergences ou bien pour que les choses ne soient pas décidées de façon unilatérale, "comme on le constate souvent dans les organisations africaines".Une représentation par régions comme suite possibleUn autre expert malien, Oumar MC Kone, président de la Mission d'appui à la refondation de l'État (MARE), a également jugé positivement auprès de Sputnik Afrique le fait que l'UA soit désormais membre du G20.Pour lui, un moyen de représentativité efficace en interne de l'UA doit être trouvé "pour pouvoir défendre les intérêts et préoccupations de chaque pays du continent africain". Selon cet expert, le continent africain doit travailler davantage pour élever son niveau de représentation au sein de cette organisation:Pour aller plus loin, cette transformation doit être opérée également au sein de l'Onu, où aucun pays africain n’a toujours de droit de veto et où "les résolutions les concernant soient écrites par d'autres nations qui le plus souvent sont en déphasage avec leurs propres opinions", martèle l’expert.Un parallèle avec le récent élargissement des BRICSAvec l'élargissement du G20 à l'Afrique, un parallèle se fait inévitablement avec les BRICS, s’agissant de nouvelles adhésions pour le continent, a continué l’expert malien.Certains pays qui sont dans les BRICS et qui ont de bons rapports de collaboration et de partenariat avec l'Afrique se renforcent de façon visible, a-t-il affirmé.Pour M.Welé, cette évolution témoigne de ce que "les choses vont de mieux en mieux". Pour lui, il n’est désormais possible de "faire les choses" sans Afrique qui, au bout de 25 ans, se transformera en un groupe "très fort":

