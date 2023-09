https://fr.sputniknews.africa/20230910/ces-pays-des-brics-pourront-beneficier-de-ladhesion-de-lunion-africaine-au-g20-1062016913.html

Ces pays des BRICS pourront bénéficier de l'adhésion de l'Union africaine au G20

L'élargissement du G20 à l’Union africaine offre des opportunités importantes pour la Russie, l’Inde et la Chine (RIC) en vue d’un fort développement économique de l’Afrique, attendu dans les années à venir, a déclaré à Sputnik Binod Singh, directeur de l'Institut des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) à New Delhi.Aujourd’hui, les pays africains font face à des problèmes auxquels la Chine, l’Inde et la Russie étaient confrontées il y a 20 ans, poursuit-il. Membres des BRICS et en même temps du Groupe des 20, ces trois États peuvent partager leurs expertises avec l’Afrique stimulant ainsi leurs propres économies.Selon le directeur de l'Institut des BRICS, le moment est venu pour l’Afrique et l’Asie de dire "au revoir" à l’un des partis de la politique mondiale. "Vous comprenez de qui je parle", a-t-il ajouté.Initiative indienneL’adhésion de l’Union africaine au G20 a été annoncée le 9 septembre lors du sommet du groupe des vingt puissances économiques mondiales à New Delhi.En juin dernier, le Premier ministre indien Narendra Modi s’est adressé aux dirigeants du G20 avec la proposition d’admettre l’Union africaine au sein du groupe. Une demande qui a été réitérée à plusieurs reprises, dont lors du sommet des BRICS en août à Johannesburg.Au sein du groupe, l’Union africaine aura le même statut que l'Union européenne. Selon Narendra Modi, un tel élargissement du groupe renforcera la voix du Sud global.

