Le sommet des BRICS à Johannesburg "a été le sommet le plus réussi", estime Ramaphosa

Le Président sud-africain a dressé le bilan du 15e sommet des BRICS de Johannesburg dans une allocution télévisée. Le Président s'est également exprimé sur les... 03.09.2023, Sputnik Afrique

Le sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du sud) tenu les 22-24 août à Johannesburg "a été le plus réussi de cette organisation", a déclaré ce dimanche 3 septembre le Président sud-africain Cyril Ramahosa dans son allocution télévisée.Il a rappelé que le sommet avait réuni les représentants des cinq pays membres et de 61 autres États du monde entier, ainsi que le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres.Décisions clés du sommetLe chef d'État a noté que la politique de non-alignement et l'intention de nouer des relations amicales avec tous les pays s'expliquent le désir de l'Afrique du Sud d'assurer une paix durable.Enquête sur le navire Lady RAprès l'analyse du sommet des BRICS, le Président Ramaphosa a dressé le bilan de l'enquête sur le navire russe Lady R que l'ambassadeur des Etats-Unis en Afrique du Sud avait accusé d'avoir transporté des armes.Les résultats de l'enquête montre l'absence de toute preuve du transport d'armes destinées à la Fédération de Russie à bord du navire russe Lady R, amarré en Afrique du Sud, a indiqué M.Ramaphosa.Sommet des BRICSLe 15e sommet des BRICS s'est tenu à Johannesburg du 22 au 24 août sous la présidence de l'Afrique du Sud. Y ont participé en personne les dirigeants chinois, indien, brésilien et sud-africain, la Russie étant représentée par le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov. Le Président russe Vladimir Poutine a participé au sommet par visioconférence. Lors du sommet, Cyril Ramaphosa a annoncé que l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis et l'Iran avaient été invités à rejoindre les BRICS. Ces nouveaux membres participeront aux activités du groupe à partir du 1er janvier 2024.

