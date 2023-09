https://fr.sputniknews.africa/20230913/kiev-ne-fait-que-donner-limpression-de-chercher-la-paix-estime-la-diplomatie-russe-1062090496.html

Kiev ne fait que donner l'impression de chercher la paix, estime la diplomatie russe

Kiev ne fait que donner l'impression de chercher la paix, estime la diplomatie russe

13.09.2023

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/03/1058395001_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_2df517cc2d0fc85f909771f12ab654f5.jpg

Vladimir Poutine a déclaré le 12 septembre que si Washington estimait que Kiev était prêt à négocier, il devrait annuler le décret du Président ukrainien interdisant les pourparlers. Dans une interview à Sputnik, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a évalué la probabilité de cette décision.Selon elle, Kiev proposerait des choses absurdes et contradictoires:Pour rappel, cette "formule de paix" prévoit la nécessité pour Moscou de retirer ses troupes du territoire de l'Ukraine, y compris des zones qui y ont été rattachées à l'issue de référendums tenus dans l'est de l'Ukraine en septembre 2022. Ceci est une condition sine qua non pour une cessation réelle et complète des hostilités. Une formule totalement inacceptable pour Moscou.Un “monstre“ nourri par l’OccidentMaria Zakharova a également dénoncé le parrainage occidental du régime terroriste de Kiev, tout en rappelant que "ce monstre qu'ils ont élevé et nourri commence déjà à leur montrer les dents, il commence déjà à les faire chanter".Ainsi, elle a rappelé le dernier avertissement de Volodymyr Zelensky lancé à l’UE contre une éventuelle réduction du soutien à l’Ukraine. Comme il l’a lancé dans son interview au magazine The Economist, il ne serait guère possible de prédire comment "des millions de réfugiés ukrainiens en Europe réagiraient face à l’abandon de leur pays".D’après elle, "c’est une annonce absolument claire pour le début d’activités terroristes", parce que "l’activité terroriste ne se limite pas aux explosions et aux sabotages, c’est aussi une influence psychologique“.

