https://fr.sputniknews.africa/20230628/moscou-les-tentatives-pour-regler-le-conflit-en-ukraine-sans-la-russie-sont-vouees-a-lechec-1060216538.html

Moscou: les tentatives pour régler le conflit en Ukraine sans la Russie sont vouées à l'échec

Moscou: les tentatives pour régler le conflit en Ukraine sans la Russie sont vouées à l'échec

L'idée occidentale de convoquer un "sommet de la paix" pour régler le conflit en Ukraine est vouée à l'échec, car elle ne prévoit pas la participation de... 28.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-28T16:55+0200

2023-06-28T16:55+0200

2023-06-28T16:57+0200

donbass. opération russe

maria zakharova

russie

ukraine

conflit ukrainien

occident

processus de paix

paix

diplomatie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/03/1058395001_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_2df517cc2d0fc85f909771f12ab654f5.jpg

Toute tentative de définir le dénouement du conflit ukrainien lors d'un "sommet de la paix" sans la participation de la Russie est vouée à l'échec. Les paroles qui y seront prononcées ne seront pas crédibles. Moscou appelle les pays qui aspirent réellement à la paix à ne pas y participer, a déclaré ce mercredi la porte-parole de la diplomatie russe.Maria Zakharova a ainsi commenté, devant la presse, les tentatives de l'Occident pour persuader les pays du Sud de participer à un "sommet de la paix" sur l'Ukraine.Des apparences trompeuses?Cette idée est, selon elle, "provocatrice". La présence des États du Sud à ce sommet est nécessaire pour l'Occident uniquement pour créer une apparence de large soutien de ses résultats. Mais cela, au contraire, ne fera qu'éloigner la perspective de règlement pacifique du conflit, assure Mme Zakharova.Selon la diplomate, ce "sommet de la paix" a pour but de promouvoir la "formule de paix" mensongère de Volodymyr Zelensky et de convaincre le monde entier qu'elle n'a pas d'alternative.Cette formule prévoit la nécessité pour la Russie de retirer toutes ses troupes du territoire de l'Ukraine, y compris des zones qui se sont rattachées à son territoire à l'issue de référendums tenus dans l'est de l'Ukraine en septembre 2022. Elle pose cela comme une condition sine qua non pour une cessation réelle et complète des hostilités. Une formule totalement inacceptable pour Moscou. En outre, l'Ukraine exige un nouveau traité international pour garantir sa sécurité et sa souveraineté.

russie

ukraine

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maria zakharova, russie, ukraine, conflit ukrainien, occident, processus de paix, paix, diplomatie