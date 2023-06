https://fr.sputniknews.africa/20230628/lambassade-russe-commente-loctroi-par-washington-dune-nouvelle-aide-militaire-a-kiev-1060202454.html

L'ambassade russe commente l'octroi par Washington d'une nouvelle aide militaire à Kiev

L'ambassade russe commente l'octroi par Washington d'une nouvelle aide militaire à Kiev

Selon les diplomates russes aux États-Unis, le Pentagone "pousse ses protégés ukrainiens à des aventures toujours plus désespérées" et aspire à une défaite... 28.06.2023, Sputnik Afrique

Washington est obsédé par l'idée d'infliger à la Russie une défaite stratégique; la meilleure réponse à cela est le matériel militaire brisé dans le Donbass, a déclaré l'ambassade russe aux États-Unis en commentant le nouveau paquet d'aide à l'Ukraine approuvé par le Pentagone.Mardi dernier, Washington a annoncé l'octroi à Kiev d'une nouvelle enveloppe d'aide militaire allant jusqu'à 500 millions de dollars. Elle comprend des armements indispensables pour l'offensive de l'armée ukrainienne et le renforcement de la défense antiaérienne ainsi que des blindés, des armes antichar et des munitions.Le nouveau paquet comprend 30 véhicules de combat d'infanterie Bradley, 25 véhicules blindés de transport de troupes Stryker, des systèmes antiaériens Stinger, ainsi que davantage de munitions pour les systèmes de missiles sol-air Patriot et les lance-roquettes multiples HIMARS."De vaines tentatives"Avec ces nouvelles livraisons militaires, Washington "pousse ses protégés à des aventures toujours plus désespérées", affirme l'ambassade russe. Selon lui, "les vies des Ukrainiens n'ont aucune importance pour les autorités américaines".Dans leur communiqué, les diplomates qualifient de vaines les tentatives des États-Unis pour vaincre la Russie "par les mains de leurs larbins de Kiev". Selon eux, les militaires russes "démentent jour après jour les mythes sur la ‘qualité inégalée’ des armements américains et otaniens".

