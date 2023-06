https://fr.sputniknews.africa/20230623/kiev-se-prepare-a-un-scenario-horrible-selon-bild-1060114440.html

Kiev se prépare à un "scénario horrible", selon Bild

Kiev se prépare à un "scénario horrible", selon Bild

Les troupes ukrainiennes n'auront pas la chance de mener à bien leur contre-offensive lancée début juin, selon Bild. Le journal allemand fait des prévisions... 23.06.2023

L’avancée des troupes de Kiev dans le Donbass est sérieusement perturbée par les frappes aériennes, d’artillerie et de missiles menées depuis l’arrière-front russe ce qui laisse songer à l’échec de la contre-offensive ukrainienne, a annoncé le 22 juin le journal Bild.L’armée de Kiev fait face à une grande pénurie de systèmes de défense aérienne et d’avions. En outre, les Ukrainiens n’ont envoyé "que 10 ou 15%" des soldats dotés d’équipements occidentaux sur les fronts sud et est, détaille le quotidien.Or Volodymyr Zelensky avait plusieurs fois déclaré qu’il n’y aurait pas de négociations avec Vladimir Poutine.Une contre-offensive qui piétineSelon la chaîne de télévision américaine CNN, plusieurs représentants des pays occidentaux dont une personne du Pentagone estiment que le déroulement actuel de la contre-offensive ukrainienne ne répond pas aux attentes occidentales.La Russie repousse les attaques ukrainiennes par ses frappes de missiles et à ses lignes de défense fortifiées. Les champs de mines russes causent des pertes considérables aux forces ukrainiennes.Les pertes ukrainiennes du 4 au 12 juin dépassent les 13.000 soldats, selon Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité russe. L’Ukraine a également perdu 246 chars, dont 13 de production étrangère, 42 systèmes de lance-roquettes multiples, 10 chasseurs et 264 drones.

