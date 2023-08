https://fr.sputniknews.africa/20230827/lechec-cuisant-de-loccident-face-a-la-russie-pointe-par-un-ex-premier-ministre-italien-1061660282.html

L’échec cuisant de l’Occident face à la Russie pointé par un ex-Premier ministre italien

Ni la stratégie militaire de l’Otan dans le conflit en Ukraine, ni les sanctions et les mesures politiques à l’encontre de la Russie n’ont abouti aux résultats... 27.08.2023, Sputnik Afrique

L’Occident a échoué dans sa stratégie d’écrasement militaire et économique de la Russie après le début du conflit en Ukraine, a estimé l’ancien Premier ministre italien, Guiseppe Conte.Puis, dans le secteur économique, les sanctions infligées contre la Russie "ne l’ont pas conduite à la faillite ni paralysé son économie".Même la situation interne du pays ne fait que se consolider, indique M.Conte:Loin d’être isoléeÀ l’échelle internationale, l’Occident a également raté sa tentative d’isoler la Russie, poursuit l’homme politique. Pour illustrer ses propos, il est revenu sur le sommet des BRICS qui s’élargit avec six nouveaux membres. En effet, cette organisation comptera 45% de la population mondiale avec 38,2 % du PIB global à partir de 2024.En résumant, l’ex-chef du gouvernement note que le conflit en Ukraine "a révélé l'incapacité de l'Union européenne à développer une stratégie commune efficace et à exercer un leadership politique et économique indépendant". Il déplore la subordination des dirigeants européens aux États-Unis.Président du parti italien Mouvement 5 étoiles, Guiseppe Conti critique depuis longtemps la politique du gouvernement visant à soutenir militairement l'Ukraine et s'oppose à de nouvelles livraisons d'armes à Kiev, lesquelles ne conduisent qu’à une escalade du conflit, selon lui.En août, il a déclaré que Volodymyr Zelensky ne pouvait pas décider à lui seul dans quelles conditions le conflit devait être résolu. D’ailleurs, il a qualifié le refus des négociations par l'Occident d’"erreur stratégique" qui pourrait provoquer le recours aux armes nucléaires.

