Le Congrès US appelle à se préparer à une guerre contre Moscou et Pékin, Poutine réagit

Le Congrès US appelle à se préparer à une guerre contre Moscou et Pékin, Poutine réagit

Le Président russe a qualifié d’absurdes les recommandations d’une commission du Congrès des États-Unis de se préparer à une guerre simultanée contre deux... 15.10.2023, Sputnik Afrique

Les recommandations du Congrès américain de se préparer à une guerre simultanée contre la Russie et la Chine, qui sont des puissances nucléaires tout comme les États-Unis, ne peuvent être qualifiées de pensées saines, a déclaré Vladimir Poutine au journaliste russe Pavel Zaroubine.Le chef du Kremlin a fait remarquer qu'il ne pensait pas qu'il s'agisse de "pensées saines" qui "viennent à l'esprit de personnes saines".Les recommandations du CongrèsSelon le rapport publié précédemment par la Commission sur la posture stratégique du Congrès, les forces nucléaires américaines sont mal préparées à un conflit potentiel avec la Russie et la Chine, et des changements quantitatifs et structurels s'imposent.Les auteurs de l'étude estiment qu'un conflit nucléaire avec la Russie et la Chine est de plus en plus probable. Ils exhortent leur gouvernement à prendre d’urgence des décisions concernant les forces de dissuasion nucléaire pour pouvoir relever les potentiels "défis existentiels" pendant la période 2027-2035. C'est pourquoi les États-Unis devraient augmenter leur nombre d'ogives nucléaires déployées à l’étranger, la production de bombardiers, de missiles de croisière aéroportés, de sous-marins à missiles balistiques, de forces nucléaires non stratégiques et de capacité de production d'ogives. Les membres de la Commission demandent également aux États-Unis de déployer plusieurs ogives sur des missiles balistiques intercontinentaux terrestres (ICBM) et envisagent d'ajouter des ICBM routiers à leur arsenal.

