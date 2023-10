https://fr.sputniknews.africa/20231015/la-contre-offensive-ukrainienne-a-completement-echoue-dit-poutine-1062805474.html

La contre-offensive ukrainienne a complètement échoué, dit Poutine

La contre-offensive ukrainienne a complètement échoué, dit Poutine

Menée depuis début juin dernier, la contre-offensive des troupes de Kiev s’est soldée par un échec, a noté le Président russe. Selon lui, les forces de Moscou... 15.10.2023, Sputnik Afrique

La contre-offensive de l'Ukraine a complètement échoué, a déclaré Vladimir Poutine.Le régime de Kiev prépare de nouvelles opérations offensives dans certaines zones d'opérations militaires, et la Russie réagit en conséquence, a souligné le Président russe.L’amélioration des positions russesSelon lui, ce qui se passe actuellement tout au long de la ligne de contact est appelé "défense active"."La fin de la contre-offensive"Le 13 octobre, le représentant permanent de la Russie à l’Onu, Vassili Nebenzia, a déclaré lors d'une session du Conseil de sécurité que la contre-offensive de Kiev, commencée le 4 juin, pouvait être considérée comme de facto terminée.Le 4 septembre, Vladimir Poutine a souligné que la contre-offensive "ne stagnait pas", mais qu’elle avait échoué. Selon les données de début octobre, les tentatives de contrattaquer ont coûté à Kiev plus de 90.000 militaires.Les forces armées de Kiev n’ont atteint leurs objectifs sur aucun des axes, a constaté début septembre le ministre de la Défense Sergueï Choïgou.Ce dernier avait déclaré le 26 septembre que les pertes des forces ukrainiennes en septembre dépassaient les 17.000 soldats et 2.700 pièces d’équipement.

