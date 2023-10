https://fr.sputniknews.africa/20231013/russie-a-lonu-la-contre-offensive-ukrainienne-est-de-fait-terminee-1062768424.html

Russie à l'Onu: la contre-offensive ukrainienne est de fait terminée

La contre-offensive menée par Kiev depuis début juin, a touché à sa fin, peu glorieuse, a constaté ce 13 septembre l’ambassadeur de la Russie à l’Onu. Sa... 13.10.2023, Sputnik Afrique

La contre-offensive ukrainienne peut être considérée comme de facto terminée, a déclaré ce vendredi 13 octobre le représentant permanent de la Russie à l’Onu, Vassili Nebenzia, lors d'une session du Conseil de sécurité de l’Onu.La contre-offensive ukrainienne a commencé le 4 juin. Le 4 septembre, Vladimir Poutine a déclaré que la contre-offensive "ne stagnait pas", mais qu’elle avait échoué. Selon les données de début octobre, les tentatives de contrattaquer ont coûté à Kiev plus de 90.000 militaires dont des tués et des blessés.Les forces armées de Kiev n’ont atteint leurs objectifs sur aucun des axes, a constaté début septembre le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Ce dernier avait déclaré le 26 septembre que les pertes des forces ukrainiennes en septembre dépassaient les 17.000 soldats et 2.700 équipements. La zone des combats les plus intenses est concentrée sur l’axe de Zaporojié. Kiev y avait engagé des unités de combat d’élite, formées en Occident, qui faisaient partie de la réserve stratégique de l’armée ukrainienne.

