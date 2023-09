https://fr.sputniknews.africa/20230904/la-contre-offensive-ukrainienne-ne-stagne-pas-elle-a-echoue-estime-poutine-1061869728.html

"La contre-offensive ukrainienne ne stagne pas: elle a échoué", estime Poutine

"La contre-offensive ukrainienne ne stagne pas: elle a échoué", estime Poutine

Trois mois après son lancement, la contre-offensive de Kiev ne donne lieu à aucun résultat palpable. Sur cette base, le Président russe a conclu, lors d’un... 04.09.2023, Sputnik Afrique

La contre-offense ukrainienne lancée le 4 juin dernier "ne stagne pas: elle a échoué", a déclaré ce 4 septembre Vladimir Poutine, qui a exprimé l'espoir que d'autres tentatives échouent également.Plusieurs mois de contre-offensive ukrainienneL’officier de l’armée américaine à la retraite Daniel Davis avait précédemment prédit la fin de la contre-offensive ukrainienne pour fin septembre, subodorant que les troupes ukrainiennes auraient épuisé la majeure partie de leur potentiel. Le 4 juin, Kiev avait entamé sa contre-offensive sur les axes de Donetsk Sud, d'Artiomovsk (Bakhmout) et de Zaporojié. Les meilleures brigades ukrainiennes, entraînées et armées par l'Otan, ont été lancées au combat. Rencontre Poutine-ErdoganOutre la situation en Ukraine, les entretiens de ce 4 septembre entre les Présidents Poutine et Erdogan ont porté sur la possibilité de relancer l’accord céréalier et sur le projet de transport de gaz russe vers l’Europe via le territoire turc.

