Poutine et Erdogan donnent une conférence de presse à Sotchi - vidéo

Poutine et Erdogan donnent une conférence de presse à Sotchi - vidéo

Une réunion des Présidents turc et russe se tient ce lundi à Sotchi. Suivez en direct leur conférence de presse. 04.09.2023, Sputnik Afrique

Accompagné par ses ministres des Affaires étrangères, de la Défense, des Finances et de l'Énergie, Recep Tayyip Erdogan est en visite ce 4 septembre dans le sud de la Russie pour s'entretenir avec Vladimir Poutine. L’accord céréalier et la création d’un hub énergétique en Turquie a été à l’ordre du jour.Leur dernière rencontre remonte à près d'un an, le 13 octobre 2022 à Astana, en marge du 6e sommet de la Conférence pour la coopération et les mesures de confiance en Asie.

