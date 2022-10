https://fr.sputniknews.africa/20221013/rencontre-poutine-erdogan-lukraine-et-le-transport-de-gaz-a-lordre-du-jour-1056488678.html

Rencontre Poutine-Erdogan: l’Ukraine et le transport de gaz à l’ordre du jour

Rencontre Poutine-Erdogan: l’Ukraine et le transport de gaz à l’ordre du jour

Les Présidents russe et turc s’entretiendront ce jeudi 13 octobre dans la capitale kazakhe. Leur entretien devrait porter sur le conflit en Ukraine et le... 13.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-13T07:24+0200

2022-10-13T07:24+0200

2022-10-13T07:24+0200

vladimir poutine

recep tayyip erdogan

russie

turquie

astana

kazakhstan

ukraine

gaz

europe

sabotage des gazoducs nord stream

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104319/45/1043194511_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a0d46e0f506ff76692a8193a57df65fc.jpg

Une rencontre des Présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan aura lieu ce jeudi 13 octobre à Astana, au Kazakhstan, en marge du 6e sommet de la Conférence pour la coopération et les mesures de confiance en Asie.Conflit en UkraineSelon le porte-parole du Président turc, Ibrahim Kalin, M.Erdogan entend discuter des possibilités de règlement diplomatique du conflit en Ukraine.Il peut y exposer ses propositions concernant la médiation turque.Transport de gazLes deux chefs d’État peuvent en outre se pencher sur les moyens d’assurer le transport de gaz russe en Europe, mis en question après le sabotage sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique, affirme la chaîne de télévision turque TRT Haber.Vladimir Poutine a proposé le 12 octobre, lors de la Semaine de l’Énergie à Saint-Pétersbourg, d’envoyer le gaz en Europe par la mer Noire et la Turquie au lieu des Nord Stream endommagés.Le ministre turc de l’Énergie et des ressources naturelles, Fatih Donmez, a déjà qualifié cette idée de techniquement faisable, tout en notant qu’Ankara devait étudier la question en détail.

russie

turquie

astana

kazakhstan

ukraine

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, recep tayyip erdogan, russie, turquie, astana, kazakhstan, ukraine, gaz, europe, sabotage des gazoducs nord stream