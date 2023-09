https://fr.sputniknews.africa/20230902/une-date-de-fin-de-la-contre-offensive-de-kiev-avancee-par-un-ex-officier-us-1061815317.html

Une date de fin de la contre-offensive de Kiev avancée par un ex-officier US

Une date de fin de la contre-offensive de Kiev avancée par un ex-officier US

Des pertes en personnel, beaucoup de matériel militaire éliminé… Alors que la contre-offensive de l’armée de Kiev est jugée improductive, un ex-officier... 02.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-02T17:16+0200

2023-09-02T17:16+0200

2023-09-02T17:16+0200

donbass. opération russe

international

russie

ukraine

opération militaire

contre-offensive

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/07/1061142639_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_80fdec12b3743c95cf8ec74684f6ab81.jpg

Les troupes ukrainiennes ont apparemment épuisé la majeure partie de leur potentiel et leur contre-offensive est presque essoufflée, c’est l’opinion exprimée par Daniel Davis, officier de l’armée américaine à la retraite dans un article sur le portail 19FortyFive.Il a pointé du doigt les pertes subies et les conditions météorologiques en supposant que l’offensive pourrait se terminer fin septembre.Selon lui, le résultat net de "l'offensive à grande échelle de l'Ukraine" a été des "gains marginaux dans certaines régions".M.Davis estime que les troupes ukrainiennes ont pratiquement épuisé la majeure partie de leur potentiel militaire, atteignant à peine la localité de Rabotino, dans la région de Zaporojié. Il a ainsi exprimé des doutes sur le fait que Kiev ait suffisamment de ressources pour avancer encore un peu plus loin, tout en maintenant les flancs face aux contre-attaques russes.Une contre-offensive infructueuseLa contre-offensive de Kiev a commencé le 4 juin sur les axes de Zaporojié, de Donetsk-Sud et d'Artiomovsk (Bakhmout en ukrainien). Pour Vladimir Poutine, cette opération n'a pas été couronnée de succès. D'après les données de la Défense russe en date du 4 août, en deux mois de contre-offensive, l'Ukraine a perdu plus de 43.000 personnes et plus de 4.900 unités d'armes.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, opération militaire, contre-offensive