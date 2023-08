https://fr.sputniknews.africa/20230804/contre-offensive-de-kiev-plus-de-43000-soldats-tues-selon-la-defense-russe-1061062854.html

Contre-offensive de Kiev: plus de 43.000 soldats ukrainiens tués, selon la Défense russe

Contre-offensive de Kiev: plus de 43.000 soldats ukrainiens tués, selon la Défense russe

Plus de 43.000 militaires ont été éliminés et plus de 4.900 unités d’équipements de l’armée ukrainienne ont été anéanties depuis le 4 juin, date du début de la... 04.08.2023, Sputnik Afrique

Depuis le début de la contre-offensive ukrainienne le 4 juin, les forces russes ont éliminé plus de 43.000 militaires ennemis au cours de la période juin-juillet, a déclaré ce 4 août le ministère russe de la Défense.Selon l’instance, ce chiffre n'inclut pas les blessés évacués vers des hôpitaux ukrainiens et étrangers, les mercenaires étrangers, ainsi que les soldats neutralisés à la suite de frappes d'armes à guidage de précision dans les zones arrière.Équipements hors serviceEn outre, pendant cette même période, l’armée de Kiev a été privée de plus de 4.900 pièces d’armes, dont 1.831 chars et autres véhicules blindés. Parmi eux figurent 25 Leopards et 21 Bradleys.D’après la source, l'ennemi a aussi perdu 747 pièces d'artillerie et de mortiers, dont 76 systèmes américains M777, ainsi que 84 canons automoteurs provenant de Pologne, des États-Unis, de France et d'Allemagne.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 458 avions, 245 hélicoptères et 5.496 drones. Elle a détruit 428 systèmes de défense sol-air, 11.113 chars et autres blindés, 1.142 lance-roquettes multiples, 5.746 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 12.057 autres équipements militaires.

