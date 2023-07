https://fr.sputniknews.africa/20230725/base-de-mercenaires-et-plus-de-700-militaires-les-pertes-de-kiev-en-24h-1060773067.html

Base de mercenaires et plus de 700 militaires: les pertes de Kiev en 24h

Base de mercenaires et plus de 700 militaires: les pertes de Kiev en 24h

Douze tentatives de Kiev de contre-attaquer ont été repoussées sur plusieurs axes en 24 heures, selon un nouveau bilan de la Défense russe. Les troupes russes... 25.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-25T22:52+0200

2023-07-25T22:52+0200

2023-07-25T22:53+0200

donbass. opération russe

international

russie

ukraine

conflit ukrainien

opération militaire

ministère russe de la défense

bilan

pertes

mercenaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/11/1056210282_0:0:3407:1916_1920x0_80_0_0_924194361e6b3e600ac6d3452359c095.jpg

Au cours de ces dernières 24 heures, les forces russes ont infligé des pertes importantes à l’armée ukrainienne sur tous les axes et libéré le village de Sergueïevka, dans la république populaire de Lougansk, relate le ministère russe de la Défense dans son bilan du 25 juillet.Les troupes russes ont également frappé un point de déploiement de mercenaires étrangers dans la région de Tcherkassy.Les troupes ukrainiennes ont perdu plus de 700 soldats. Dix roquettes de HIMARS ont été interceptées, un hélicoptère Mi-24 et 22 drones ont été abattus. L’armée russe a détruit plusieurs dépôts de munitions dont les stocks d’équipements et munitions occidentaux dans la région de Jitomir.Voici les pertes de Kiev sur les différents axes:Au total, les efforts concertés de l’aviation, des troupes de fusées et de l’artillerie russes ont permis de porter des frappes contre les 113 unités d’artillerie, effectifs humains et équipements militaires ukrainiens dans 122 districts.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 457 avions, 244 hélicoptères et 5.258 drones. Elle a détruit 426 systèmes de défense sol-air, 10.889 chars et autres blindés, 1.139 lance-roquettes multiples, 5.604 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 11.888 autres équipements militaires.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, conflit ukrainien, opération militaire, ministère russe de la défense, bilan, pertes, mercenaires, forces armées, radar, m142 himars, инфографика