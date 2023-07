https://fr.sputniknews.africa/20230722/plusieurs-concentrations-de-mercenaires-frappees-en-ukraine-nouveau-bilan-de-la-defense-russe-1060699555.html

Plusieurs concentrations de mercenaires frappées en Ukraine: nouveau bilan de la Défense russe

Les militaires russes ont intercepté en 24 heures trois missiles air-sol HARM et un missile de croisière Storm Shadow, mais aussi 15 drones et 15 projectiles... 22.07.2023, Sputnik Afrique

Au cours de ces dernières 24 heures, l'armée russe a intercepté 15 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS, trois missiles air-sol tactiques supersoniques HARM et un missile de croisière Storm Shadow. 15 drones ont également été détruits, de même qu'un dépôt de kérosène sur la base aérienne de Kanatovo.Un centre de déploiement temporaire de mercenaires étrangers a en outre été frappé dans la région de Tchernigov, a fait savoir le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien diffusé ce samedi.Il a de surcroît annoncé que de nombreux mercenaires polonais et allemands avaient été tués dans une frappe réalisée le 6 juillet sur l'académie de l'armée de terre ukrainienne à Lvov.Les troupes ukrainiennes ont pour leur part poursuivi vendredi leurs tentatives de contre-attaques sur les axes de Donetsk, de Donetsk-Sud, de Zaporojié et de Krasny Liman, indique le communiqué.Pertes de Kiev sur les différents axes:

