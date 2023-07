https://fr.sputniknews.africa/20230714/cest-du-suicide-un-soldat-bresilien-a-donetsk-avertit-ses-compatriotes-combattant-pour-kiev-1060535941.html

"C'est du suicide": un soldat brésilien à Donetsk avertit ses compatriotes combattant pour Kiev

"C'est du suicide": un soldat brésilien à Donetsk avertit ses compatriotes combattant pour Kiev

Kiev a lancé une campagne visant à inciter les Brésiliens à aller combattre en Ukraine. Un journaliste du Brésil a décrit à Sputnik cette campagne qui, selon... 14.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-14T16:41+0200

2023-07-14T16:41+0200

2023-07-14T16:43+0200

donbass. opération russe

brésil

opinion

conflit ukrainien

ukraine

mercenaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0b/1060467779_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_51f9c59d762243fd2ebb2e54371224c0.jpg

Alors que "les milices néonazies sont pratiquement neutralisées" et que l'Ukraine et l'Otan n'ont plus assez de ressources humaines pour maintenir l'effort de guerre, ils recherchent une nouvelle source, observe auprès de Sputnik le journaliste brésilien Lucas Leiróz.Ceux-ci sont séduits notamment par des promesses d'obtenir la citoyenneté ukrainienne, selon lui.En effet, cette semaine, le ministère russe de la Défense a mis en garde contre les efforts redoublés de Kiev pour inciter les Brésiliens à s'engager comme mercenaires en Ukraine. Le pays recrute des mercenaires en Argentine, au Brésil, en Afghanistan, en Irak et dans les zones sous contrôle américain en Syrie.Abus sexuels, vols d’équipements personnelsCertains Brésiliens qui se déclarent ex-combattants en Ukraine "fréquentent des podcasts au Brésil, donnent des interviews aux médias et [...] encouragent le recrutement". "Ils ignorent simplement que plusieurs Brésiliens sont morts là-bas et que des étrangers meurent chaque jour en Ukraine", condamne Lucas Leiróz.Des Brésiliens rejoignent notamment la Légion étrangère créée par Kiev. Cependant, même les médias ukrainiens rapportent des abus commis par les commandants de cette légion, parmi lesquels des abus sexuels, des vols d'équipements personnels et l'envoi d'étrangers en mission suicide.Une contre-offensive dangereuseLes conditions pour les combattants étrangers paraissent encore plus dangereuses dans le contexte de la contre-offensive ukrainienne. Les chiffres réels des pertes au combat dans ce nouveau contexte sont systématiquement falsifiés, afin d'attirer davantage de Brésiliens, suggère M.Leiróz.Selon le ministère russe de la Défense, au 30 juin, 4.845 étrangers combattant dans les rangs ukrainiens avaient été tués et 4.801 avaient fui la zone des combats. La plupart de ceux qui sont morts jusqu'à présent sont des combattants de pays européens, des États-Unis et du Canada.Un témoignage marquantUn soldat d'origine brésilienne combattant du côté russe a confirmé cela à Sputnik sous couvert d'anonymat. Pour lui, en raison des tactiques de combat utilisées par les forces armées ukrainiennes, leurs soldats sont très exposés et donc assez vulnérables.Dans le contexte actuel, alors que les troupes ukrainiennes sont engagées dans des opérations offensives, s'enrôler afin de combattre pour Kiev "est un suicide", a résumé le combattant brésilien.

brésil

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brésil, opinion, conflit ukrainien, ukraine, mercenaires