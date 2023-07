https://fr.sputniknews.africa/20230712/lotan-recrute-pour-kiev-des-mercenaires-du-proche-orient-pour-ne-pas-perdre-ses-propres-officiers-1060493296.html

L'Otan recrute pour Kiev des mercenaires du Proche-Orient pour "ne pas perdre ses propres officiers"

Pour soutenir l’Ukraine militairement, l’Otan recrute des mercenaires étrangers, dont des ex-combattants de Daech*. Ceux-ci se distinguent par leur cruauté... 12.07.2023, Sputnik Afrique

"L'Otan collecte de l'aide [pour la contre-offensive ukrainienne] comme il le peut. Y compris en engageant des mercenaires venus de pays du Proche-Orient", a indiqué à Sputnik Mihnad Alhajj Ali, ancien chef de guerre de l'armée syrienne.L'armée ukrainienne connaît des pertes très élevées, elle a besoin de nouveaux hommes "mais les ressources de mobilisation sont très restreintes", note l'expert. C'est pourquoi "l'Otan, en premier lieu à l'aide du renseignement américain, recrute des mercenaires" dans la Légion étrangère formée en Ukraine après le début du conflit. Mais, assure le Syrien, cette unité essuie elle aussi des pertes notables.Attirés par des salaires élevésLes États-Unis ont proposé à ces combattants non seulement la chance de quitter la Syrie pour l'Europe, où ils peuvent rester par la suite, mais aussi une rémunération considérable à l'aune du conflit syrien. À savoir près de 2.000 dollars par mois, a-t-il précisé.Washington a réussi à engager quelques centaines de combattants dont certains ont déjà été formés dans sa base militaire d'Al-Tanf. Des mercenaires de pays arabes, anciens membres des Forces démocratiques syriennes, pourraient être transférés en Ukraine avant le nouveau lancement de contre-offensives. Cela devrait avoir lieu d'ici peu, car l'armée ukrainienne perd quotidiennement des dizaines de milliers de personnes, estime l'ex-militaire.Une menace pour l'Europe?Ces mercenaires, selon lui, ont combattu tant contre les armées irakienne et syrienne que contre des milices populaires.À l'avenir, ces combattants, qui vont rester en Europe, risquent de saper le système de sécurité du continent. Et un tel affaiblissement fera le jeu des États-Unis, a conclu Mihnad Alhajj Ali.*Organisation terroriste interdite en Russie

