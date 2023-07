https://fr.sputniknews.africa/20230710/la-defense-russe-revele-le-nombre-de-mercenaires-etrangers-en-ukraine-depuis-le-debut-du-conflit-1060449458.html

La Défense russe révèle le nombre de mercenaires étrangers en Ukraine depuis le début du conflit

Depuis le 24 février 2022, plus de 11.500 mercenaires étrangers sont arrivés en Ukraine pour prendre part aux hostilités, a annoncé ce 10 juillet le ministère... 10.07.2023, Sputnik Afrique

Au total, 11.675 mercenaires issus de 84 pays différents sont arrivés sur le front ukrainien depuis le début du conflit militaire, a rapporté ce 10 juillet le ministère russe de la Défense.Les mercenaires sont principalement venus de Pologne (plus de 2.600 personnes), des États-Unis et du Canada (plus de 900 personnes sur les deux pays), de Géorgie (plus de 800 personnes), du Royaume-Uni (plus de 700 personnes), de France (environ 200 personnes) et de la zone syrienne contrôlée par la Turquie (environ 200 personnes). Au cours des combats, 4.845 mercenaires ont été éliminés dont la plupart sont ressortissants des États-Unis, du Canada ou de pays européens. 4.801 mercenaires ont fui l’Ukraine, précise le ministère.Recrutement acharné face aux pertes élevéesDurant le dernier mois, l’Ukraine a procédé au recrutement de mercenaires en Argentine, en Afghanistan, au Brésil, en Irak et dans la zone syrienne contrôlée par les États-Unis. L’embauche de mercenaires a été également mise en œuvre aux États-Unis et au Canada, a indiqué la Défense russe. Selon l’instance, Kiev est assisté par des services spéciaux occidentaux.Le commandement ukrainien utilise les mercenaires étrangers comme de la chair à canon pour les lancer à l'assaut des Russes, a noté le ministère. Les Forces armées russes continueront d’éliminer les mercenaires étrangers au cours de l’opération spéciale quelle que soit leur localisation sur le territoire de l’Ukraine, conclut l’instance russe.

