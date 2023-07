https://fr.sputniknews.africa/20230707/une-centaine-de-francais-souvent-proches-de-lextreme-droite-se-battent-pour-kiev-1060407334.html

Une centaine de Français souvent proches de l’extrême-droite se battent pour Kiev

Près de 100 Français combattent actuellement du côté ukrainien, rapporte RTL. Leurs profils et compétences sont variés, mais nombre d’entre eux sont proches... 07.07.2023, Sputnik Afrique

Un drôle de contingent. Une centaine de mercenaires français se battent aujourd’hui sous les ordres de Kiev, rapporte la radio française RTL. Un chiffre éloquent, alors que 800 personnes s’étaient déclarées volontaires pour partir en Ukraine au début du conflit.Ces combattants sont pour la plupart expérimentés, puisque l’armée ukrainienne cherche avant tout des hommes ayant déjà reçu une formation militaire et sachant se servir d’une arme. Leurs convictions politiques se rapprochent souvent de l’extrême-droite et certains se revendiquent fièrement néonazis, explique à RTL la grande reporter Émilie Baujard.Les étrangers acceptés sont d’abord intégrés dans la légion internationale, avant de passer un contrat avec l’armée ukrainienne. Ils touchent environ 500 euros par mois, et jusqu'à 3.000 euros lorsqu’ils sont envoyés au front.Des arrestations en FranceCertains de ces mercenaires ont déjà posé des soucis aux autorités après leur retour en France. Fin avril, deux Français avaient ainsi été arrêtés à leur retour d’Ukraine, pour possession de matériel de guerre. Ils avaient été retrouvés en possession de chargeurs de fusil d’assaut et d’optiques de visée. Là encore, il s’agissait d’individus affiliés à des mouvements d’extrême-droite.En mars 2022, un autre Français bien connu des milieux d’ultra-droite avait été arrêté à la frontière ukrainienne, en possession de couteaux et de gilets pare-balle. Il s’agissait en réalité de l’assassin du célèbre rugbyman argentin Federico Martin Aramburu. En cavale, il avait par la suite déclaré aux policiers vouloir combattre en Ukraine.

