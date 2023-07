https://fr.sputniknews.africa/20230701/des-mercenaires-americains-temoignent-des-horreurs-sur-le-front-ukrainien-1060278134.html

Des mercenaires américains témoignent des horreurs sur le front ukrainien

Des mercenaires américains témoignent des horreurs sur le front ukrainien

"Le pire jour en Afghanistan et en Irak est un grand jour en Ukraine", a estimé un mercenaire américain expérimenté, cité par le Daily Beast. Un autre soldat a... 01.07.2023, Sputnik Afrique

Deux mercenaires américains qui ont combattu aux côtés des troupes ukrainiennes ont été choqués par la situation difficile au front et les combats féroces, relate le site américain Daily Beast.Selon le "soldat de fortune" portant l'indicatif Bam, le conflit ukrainien est beaucoup plus effrayant, le comparant ainsi aux guerres dans ces pays mentionnés, auxquelles il a également participé.De son côté, l’autre combattant a qualifié ce qui se passe sur le front de "terrible merde", expliquant que les troupes russes écrasent l'ennemi avec de l'artillerie et des chars. C'est pourquoi il a même dissuadé des amis de rejoindre les mercenaires qui se battent aux côtés des forces armées ukrainiennes.Des volontaires stupidesLe soldat Bam s'est également plaint du niveau de formation des militaires ukrainiens. Il s’est aussi dit avoir été pris au dépourvu par le nombre de personnes qui se sont rendues en Ukraine pour aider à se battre sans avoir aucune expérience militaire, note le site américain.Appel à tuer le maximum de RussesToujours selon Bam, il leur a été donné l'ordre d’éliminer un maximum de Russes, lors des combats dans la région de Kharkov. Échecs qui s’accumulentLa contre-offensive du régime de Kiev, promise depuis longtemps, a commencé dans les directions du sud de Donetsk, de Zaporojié et d'Artiomovsk. Le commandement ukrainien a lancé des brigades entraînées par l'Otan et équipées de matériel occidental.Cependant, celles-ci subissent de lourdes pertes et n'ont réussi à prendre aucun terrain pendant cette période.Selon Moscou, plus de 13.000 militaires ukrainiens ont été tués depuis le début de leur contre-offensive le 4 juin.

