"Les Russes meurent… Nous n'avons jamais aussi bien dépensé notre argent", dit un sénateur US

"Les Russes meurent… Nous n'avons jamais aussi bien dépensé notre argent", dit un sénateur US

En déplacement en Ukraine, le sénateur américain Lindsey Graham a avancé que la mort des Russes était le meilleur investissement des autorités américaines dans... 28.05.2023, Sputnik Afrique

Le sénateur américain Lindsey Graham s’est fendu d’une déclaration violente lors de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky à Kiev.Pendant leurs entretiens vendredi 26 mai, le Président ukrainien a remercié le Sénat des États-Unis pour le soutien accordé, notamment avec le dernier paquet d’aide d’un montant de 375 millions de dollars.Il ne s’agit pas de la première déclaration russophobe de Lindsey Graham.Appel à abattre des avions russesPeu après le début de l’opération militaire en Ukraine, il avait écrit sur Twitter que la personne qui "éliminera ce type [Vladimir Poutine] rendra un grand service au pays et au monde", se demandant si la Russie aura son propre Brutus ou Klaus Stauffenberg, ces personnages historiques qui ont respectivement organisé l'assassinat de Jules César et l’attentat contre Adolf Hitler.En réagissant à l’incident du drone américain qui s’était abîmé en mer Noire, M.Graham a proposé à Washington d’abattre tout avion russe s’il s’approchait d’un "autre appareil américain volant au-dessus des eaux internationales".Jeu dangereuxMoscou a déclaré que les pays de l’Otan jouaient avec le feu en fournissant des armes à Kiev. Le Kremlin a également indiqué que ces livraisons massives ne contribuaient pas au succès de potentielles négociations russo-ukrainiennes et auraient un effet négatif.Le ministre russe des Affaires étrangères a accusé les États-Unis et l’Otan de participer directement au conflit non seulement par les livraisons d’armes, mais aussi par l’entraînement des militaires ukrainiens sur le territoire du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Italie et de certains autres pays.

