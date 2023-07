https://fr.sputniknews.africa/20230712/cest-un-massacre-temoignage-dun-mercenaire-irlandais-sur-la-contre-offensive-de-kiev-1060482362.html

"C’est un massacre": témoignage d’un mercenaire irlandais sur la contre-offensive de Kiev

"C’est un massacre": témoignage d’un mercenaire irlandais sur la contre-offensive de Kiev

Un mercenaire irlandais ayant combattu dans plusieurs unités ukrainiennes a qualifié d’horreur la contre-offensive de Kiev. En entrant dans les tranchées "il... 12.07.2023, Sputnik Afrique

Rhys Byrne, un Dublinois de 28 ans, s’est exprimé sur Sky News concernant les combats sanglants se déroulant pendant la contre-offensive ukrainienne.La goutte qui fait déborder le vaseIl a également parlé d’un engagement qu’il a qualifié de "goutte d’eau qui a fait déborder le vase" et pendant lequel il a failli être tué.Son unité, composée de 40 membres - dont des Ukrainiens, des Américains et des Britanniques - n'avait pas de couverture aérienne et deux chars ukrainiens se sont retirés.Un obus a explosé au milieu de leur position. Ceux qui ont survécu se sont cachés dans les bois. Un membre de l'unité s’est mis à appeler à l’aide avec sa radio, alors que les obus de chars tombaient à proximité.Selon Rhys Byrne, au milieu du chaos, le salut est apparu sous la forme d'une camionnette ukrainienne. Cependant un char russe a commencé à les chasser."Et c'est terrifiant quand vous voyez un gros T-72 venir pour vous et que vous êtes dans un pick-up Humvee."Choïgou dresse le bilanLe ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a révélé mardi 11 juillet que 26.000 militaires ukrainiens avaient été tués et 3.000 unités d’équipement détruites depuis le début de la contre-offensive de Kiev le 4 juin dernier.Il a détaillé que l’armée ukrainienne avait perdu 21 avions, cinq hélicoptères, 1.244 chars et autres blindés, dont 17 Leopard et 12 Bradley, ainsi que 403 pièces d’artillerie et obusier, dont 43 systèmes américains M777 et 46 canons automoteurs livrés à Kiev par la Pologne, les États-Unis et la France.

