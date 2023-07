https://fr.sputniknews.africa/20230703/la-contre-offensive-ukrainienne-echoue-sur-tous-les-axes-selon-la-defense-russe-1060302649.html

La contre-offensive ukrainienne échoue sur tous les axes, selon la Défense russe

Depuis le début de sa contre-offensive, Kiev n’a eu de succès sur aucun axe et a perdu près de 2.500 unités d’équipements militaires. Selon la Défense russe... 03.07.2023, Sputnik Afrique

Les objectifs de la contre-offensive ukrainienne n’ont été atteints dans aucune direction, a déclaré ce 3 juillet le ministre russe de la Défense.Les pertes de l’ennemiDepuis le début de la contre-offensive le 4 juin, les troupes de Kiev ont perdu environ 2.500 unités d’armes diverses dans toutes les directions.Parmi celles-ci, 16 chars Leopard ont été détruits dans les zones de Donetsk, du sud de Donetsk et de Zaporojié, a indiqué le ministre.Il a noté que le nombre de ces blindés représentait "presque 100% des chars de ce type fournis par la Pologne et le Portugal" à l’Ukraine.De plus, l’armée russe a éliminé 15 avions, trois hélicoptères, 920 unités de véhicules blindés, dont ces Leopard.En outre, les forces antiaériennes ont intercepté 158 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS, 25 missiles de croisière longue portée Storm Shadow et 386 drones au cours du mois dernier, selon M.Choïgou.L’Occident exige la poursuite de l’offensiveIl a aussi souligné que, malgré le potentiel offensif réduit, "les dirigeants ukrainiens, sur l'insistance des responsables occidentaux, exigent que le commandement de l’armée de Kiev poursuive l'offensive".

