L’armée russe détruit les troupes de Kiev près d’un pont stratégique dans la région de Kherson

L’armée russe détruit les troupes de Kiev près d’un pont stratégique dans la région de Kherson

02.07.2023

Des unités ukrainiennes ont été éliminées par les forces armées russes, près d’un pont stratégique dans la région de Kherson, selon un rapport du ministère russe de la Défense rendu ce 2 juillet.C’est le seul pont routier reliant la ville de Kherson, située sur la rive ouest du Dniepr, et occupée par l’armée de Kiev, avec la partie de la région de Kherson de l'autre côté, contrôlée par la Russie. Il assure la liaison entre plusieurs villes.Pendant les combats sur cet axe de Kherson, l'armée ukrainienne a perdu jusqu'à 20 militaires, deux véhicules et deux obusiers M777 de fabrication américaine suite aux bombardements de la journée.De même, le 1er juillet, la Défense russe avait indiqué que l'armée russe avait liquidé un groupe de sabotage et de reconnaissance ukrainien qui tentait de débarquer à bord de deux bateaux à moteur sur l'île d'Antonovski.

