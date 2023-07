https://fr.sputniknews.africa/20230701/les-militaires-russes-frappent-les-postes-de-commandement-du-groupe-ukrainien-donetsk-1060273255.html

Les militaires russes frappent les postes de commandement du groupe ukrainien "Donetsk"

De nouvelles tentatives de Kiev de contrattaquer ont été repoussées par l’armée russe dont 15 sur l’axe de Donetsk en ces dernières 24h. Les forces armées... 01.07.2023, Sputnik Afrique

L’armée russe a porté une attaque massive de missiles maritimes et terrestres contre les postes de commandement des troupes ukrainiennes du groupe "Donetsk", a rapporté ce 1er juillet le ministère russe de la Défense.Toutes les cibles ont été atteintes, les sites visés ont été détruits, précise l’instance.Les troupes russes ont aussi déjoué une quinzaine d’attaques ennemies sur l’axe de Donetsk. Les pertes ukrainiennes se chiffrent à 265 personnes, un char, deux véhicules blindés, huit automobiles, deux obusiers Msta-B et un D-20.De plus, un entrepôt de munitions de la 54ème brigade motorisée a été anéanti près du village Vyiemka.En parallèle, ces dernières 24h les forces armées de Kiev ont entrepris de nouvelles opérations offensives sur les autres axes. Toutes les attaques ont été repoussées, notamment sur les directions de Donetsk-Sud, de Krasny Liman et de Zaporojié.Les forces russes ont aussi mis en échec quatre groupes de sabotage et de reconnaissance. Trois soldats ukrainiens se sont rendus. De plus, un groupe de sabotage des troupes de Kiev a été éliminé alors qu'il tentait de débarquer à bord de deux bateaux à moteur sur l'île d'Antonovski, dans la région de Kherson.Au total, les troupes russes ont neutralisé près de 600 militaires ukrainiens lors de ces combats.

